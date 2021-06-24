تعرف على سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2021 في مصر

سجل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، الموافق الـ24 من يونيو 2021، زيادة طفيفة مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار تداول العملات بالمصارف الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية.





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر





سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.69 للبيع، وارتفع سعرصرف اليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى مستوى 18.59 جنيه للشراء و18.69 للبيع.





سعر اليورو اليوم في الجهات غير الحكومية





ووصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.54 جنيه للشراء، و18.70 للبيع، بحسب تقرير المال اليومي على أسعار العملات الأجنبية التي تقدمة خدمة لقرائها.





مستويات بيع اليورو





كما ارتفعت مستويات بيع اليورو بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، بحسب أخر تحديث على أسعار العملات داخل فروع البنوك.



