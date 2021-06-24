أشرف صبحي يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية





قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتوره سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزيه للتنميه الرياضية والدكتوره غاده جمال المدير العام بالإدارة المركزية بتكريم الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية وذلك بمناسبة نجاح المشروعات المختلفة والأنشطة الخاصة بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية .



وتوجه كرم بالشكر والعرفان إلى وزير الدولة للشباب والرياضة لدعمه المتواصل والمستمر لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ الأنشطة والبرامج الرياضية .



وكان دكتور سمير كرم قد تولى مسؤولية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية قبل عدة شهور خلفا لسوسن طايل .







