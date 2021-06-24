داخل التتش.. مؤمن زكريا يساند لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد داخل جدران التتش، لحضور مران الفريق الجماعي.





وجاء تواجد زكريا داخل ملعب التتش، من أجل مساندة اللاعبين ومؤازرتهم قبل مواجهة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتوجه لاعبو الفريق إلى زكريا من أجل الترحيب به والجهاز الفني، ثم تحدث اللاعب مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، من أجل اطلاعه على آخر حالته الصحية.





ويغيب زكريا لما يقرب من عام ونصف عن الفريق، بسبب اصابته بضمور في العضلات، ويتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.



