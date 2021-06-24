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أوديجارد يقرر العودة إلى ريال مدريد

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:30 م
اوديجارد
اوديجارد
ريهام عبد المحسن
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حسم النرويجي مارتين أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني قراره بالعودة إلى الملكي في الموسم المقبل بعد أن لعب في الدور الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف آرسنال الإنجليزي.

وأفادت تقارير صحفية بأن آرسنال يرغب في التعاقد مع أوديجارد بشكل نهائي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لكن يبدو أن مستقبل النجم النرويجي تغير مع قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المتوقع أن يقوم المدير الفني الإيطالي بمنح أوديجارد الفرصة الكاملة للتألق في الموسم المقبل.

وقال أوديجارد في تصريحات لوسائل الإعلام:"أنا لاعب لريال مدريد وسأعود خلال أسبوع ونصف من أجل التحضير مع الفريق استعدادا للموسم المقبل".

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