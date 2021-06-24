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نجم الأهلي غاضب من تجاهل موسيماني في الأهلي

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:01 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الغضب الشديد انتابت حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وذلك بسبب شعور اللاعب بالتجاهل التام.

حيث كشف مصدر مطلع، أن حسين الشحات يشعر بحالة من الغضب الشديد بسبب تجاهل موسيماني له في التدريبات الجماعية، رغم تركيز اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر، أن حسين الشحات قرر الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بسبب تجاهل المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر، أن حسين الشحات قرر الرحيل أيضًا بسبب غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها طوال الفترة الماضية من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أن حسين الشحات بدأ في خطة الرحيل عن الأهلي ويقوم عدد من وكلاء اللاعبين بتسويق اللاعب في أحد الدوريات العربية.

وينتظر حسين الشحات موقفه من المشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة لحسم مصيره بشكل نهائي، بعدما استقر على الرحيل حال استمرار تجاهله من قبل موسيماني.

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