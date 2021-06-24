Advertisements

اختتام بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق والمرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

اختتمت اليوم منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق (سكيت وتراب) وكذلك بطولة الاتحاد (المرحلة الثانية) لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 10م -التي أقيمت منافساتها خلال المدة من 20 وحتى 24 يونيو الجاري لفئة الممتاز- بتتويج الفائزين على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

حيث جاءت نتائج البطولة في منافسات الأطباق (سكيت) بحصول الرامي سعيد المطيري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية وكسر رقمه الشخصي، وجاء الرامي محمد الخمشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية وكسر رقمه الشخصي.

وفي منافسات الأطباق (تراب) حصل الرامي دليم القحطاني على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي محمد الشريدة على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء الرامي فهد المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (بندقية) حصل الرامي مسفر العماري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وكسر رقم المملكة بتحقيقه رقم 625.3، وحصل الرامي حسين الحربي على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء الرامي بدر العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (مسدس) حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي سفر الدوسري على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء الرامي محمد الهلالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين في البطولة سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد العسيري، كما تم خلال مراسم التتويج تكريم الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولتين من قبل سمو رئيس الاتحاد.

وأوضح سمو رئيس الاتحاد أن البطولتين تأتيان ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021، وقد آتت ثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن بتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل -بإذن الله- في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه الجانب الرياضي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وحرص دائم من سمو وزير الرياضة لتحقيق القفزات الكبيرة وصولاً للمنصات الدولية في المستقبل القريب بمشيئة الله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطولة الاتحاد للرماية بطولة الاتحاد لرماية الاطباق التدريب

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

فوز فاركو وأبو قير والحمام والبلدية بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي غاضب من تجاهل موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

العبور يتوج بالمركز الأول في البطولة العربية للجودو بلبنان

كاراتيه الأهلي يحصد معظم ميداليات البطولة العربية للأندية فى اليوم الأول

اليوم.. ختام البطولة العربية للكاراتيه والأهلي يقترب من اللقب

القناة بطلا للجمهورية للسباحة بالزعانف للمسافات الطويلة بجدارة

منتخب المملكة يختتم مشاركته في البطولة العربية للرماية بالإمارات

اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

05:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى