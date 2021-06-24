اختتام بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق والمرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء

اختتمت اليوم منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق (سكيت وتراب) وكذلك بطولة الاتحاد (المرحلة الثانية) لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 10م -التي أقيمت منافساتها خلال المدة من 20 وحتى 24 يونيو الجاري لفئة الممتاز- بتتويج الفائزين على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

حيث جاءت نتائج البطولة في منافسات الأطباق (سكيت) بحصول الرامي سعيد المطيري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية وكسر رقمه الشخصي، وجاء الرامي محمد الخمشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية وكسر رقمه الشخصي.

وفي منافسات الأطباق (تراب) حصل الرامي دليم القحطاني على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي محمد الشريدة على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء الرامي فهد المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (بندقية) حصل الرامي مسفر العماري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وكسر رقم المملكة بتحقيقه رقم 625.3، وحصل الرامي حسين الحربي على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء الرامي بدر العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (مسدس) حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي سفر الدوسري على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء الرامي محمد الهلالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين في البطولة سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد العسيري، كما تم خلال مراسم التتويج تكريم الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولتين من قبل سمو رئيس الاتحاد.

وأوضح سمو رئيس الاتحاد أن البطولتين تأتيان ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021، وقد آتت ثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن بتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل -بإذن الله- في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه الجانب الرياضي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وحرص دائم من سمو وزير الرياضة لتحقيق القفزات الكبيرة وصولاً للمنصات الدولية في المستقبل القريب بمشيئة الله.