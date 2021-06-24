Advertisements

مصر ضمن قائمة أعلى الدول العربية في جذب الاستثمار

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر جاءت ضمن قائمة أعلى الدول العربية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها في 2020.

وقدرت المؤسسة ومقرها (الكويت) في تقريرها السنوي الصادر اليوم /الخميس/ وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار بنسبة 14.5% من إجمالي تدفقات الاستثمار في عام 2020.

ورصدت المؤسسة - في تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية - ارتفاعا غير متوقع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 2.5%، لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، ولتمثل حصتها 6.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على نحو 95% من مجمل التدفقات موضحا أن الإمارات استقطبت 19.9 مليار دولار بحصة تجاوزت 49%، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليار دولار وحصة 14.5%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليار دولار وحصة 13.6% من الإجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليار دولار وحصة 10.1%، ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 3.1 مليار دولار وحصة 7.6% من الإجمالي.

من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح - في بيان صحفي بهذه المناسبة - إلى أنه ووفق توقعات المؤسسة السابقة، تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات المصاحبة له، والتي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف "شهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة اداء الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقيس الاداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات، بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة 6 إصلاحات عن العام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد حلت أمريكا الشمالية في مقدمة اهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة الولايات المتحدة التي ساهمت ب 22.4% من مجمل الاستثمارات، وتركزت تلك المشاريع جغرافيا في الإمارات بعدد 347 مشروعا وفي السعودية بتكلفة استثمارية 10.4 مليارات دولار.

اما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة بلغ مجموعها 50% من عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات المواد الكيميائية والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من حيث التكلفة الاستثمارية بحصة بلغ مجموعها 55% من الأجمالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جذب الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصري الاستثمارات الاجنبية الاستثمار في مصر

أخبار تهمك

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي غاضب من تجاهل موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فوز فاركو وأبو قير والحمام والبلدية بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"العقار" يستحوذ على 63.6 % من إجمالي تكلفة المشاريع العربية البينية في 2018

السعودية تتصدر الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

"الأونكتاد": مصر أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى أفريقيا

"في عهد السيسي".. مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي بأفريقيا

"التخطيط" تصدر تقرير جديد حول رؤية وإشادات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

مصر تستحوذ على 35.2% من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

05:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى