فوز فاركو وأبو قير والحمام والبلدية بالقسم الثاني







وفاز فريق البلدية على فريق سبورتنج بهدف دون رد سجله عمار شرف الدين من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الشوط الأول.



وفاز فريق الحمام على فريق ألعاب دمنهور بهدف نظيف سجله مصطفى عفروتو في الدقيقة 19 من الشوط الأول.



وفاز فريق أبو قير على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله كارفالا في الدقيقة 32.



وتعادل فريق الرجاء مع فريق بنى عبيد بهدف لكل فريق.



وتفوق فريق الجزيرة على فريق دكرنس بهدفين لهدف سجلهما محمد نور من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول وحامد حمدان الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني وفي الدقيقة الأخيرة سجل دكرنس هدفه الوحيد .



ترتيب مجموعة بحري



1- فاركو 61 نقطة

2- حرس الحدود 61 نقطة

3- أبو قير 50 نقطة

4- الأوليمبى 49 نقطة

6- البلدية 48 نقطة

7- الرجاء 38 نقطة

8- المنصورة 38 نقطة

7- دكرنس 38 نقطة

9- سبورتنج 34 نقطة

10- كفر الشيخ 31 نقطة

11- الحمام 32 نقطة

12- دمنهور 30 نقطة

13- الجزيرة 30 نقطة

14- المالية 30 نقطة

15- بنى عبيد 20 نقطة

16- بيلا 17 نقطة.



أسفرت الجولة ال29 للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بالقسم الثاني عن فوز فريق فاركو على حساب بيلا بهدفين دون رد سجلهما مدافع بيلا فتوح المتولى في مرماه في الدقيقة 26 من الشوط الأول واضاف حسن طارق الهدف الثاني في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.وفاز فريق كفر الشيخ علي فريق حرس الحدود بهدف نظيف سجله صلاح خطاب في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.وتغلب فريق المالية على فريق الأوليمبى بنتيجة 2/3.