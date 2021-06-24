الجانبان المصري والألماني يناقشان سبل تطوير متحف التحرير

ناقش الجانبان المصري والألماني التعاون في تطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادته إلى رونقه القديم بأفضل سبل العرض المتحفية العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار مع Hermann Parzinger رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي بمقر السفارة المصرية بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف وخاصة مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا الذي يشهد تعاوناً مع الجانب الألماني على مدار سنوات طويلة للإنتهاء قريبا من هذا المشروع الثقافي الهام، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين.



جدير بالذكر أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الأتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألمانى البوندستاج من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.