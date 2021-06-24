تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وعشيقها في الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من كشف ملابسات مقتل سيدة في العشرينيات من العمر، والقبض على والدها وعشيقها، وذلك بعد محولتهما التخلص من جثمان القتيلة ووضعها في ثلاجة حفظ الأسماك.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من اللواء رشاد الغمرواوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام " عامل "، 49 عامًا، و" سائق"، 37 عامًا، له معلومات جنائية، بالبدء فى تكفين جثمان متوفاة بالشقة محل سكن الثانى تمهيدًا لدفنها دون استخراج تصاريح.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، وبفحص الواقعة وعمل التحريات السرية أثبتت صحة المعلومات، وتبين دفن جثمان فتاة تدعي " فاطمة، 17 عامًا، دون الحصول على التصاريح، وكشف جريمة قتل، حيث كانت مرتبطة عاطفيًا بـ"سائق"، واعتادت التغيب عن منزلها، وأنها تقيم معه منذ شهر، وحدثت مشاجرة بينهما انتهت بضربها حتى فارقت الحياة، فاستدعى الجانى والدها واتفق على منحه مبلغًا ماليًا مقابل عدم الإبلاغ عنه، وتم ضبطهما والتحفظ على الجثة.



واعترف المتهم خلال التحقيقات أن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليها مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب إلا انها توفيت وبسبب تخوفه من افتضاح أمره قام بوضعها في ثلاجة في محل خاص به بالدور الأرضي للعقار المقيم به.



وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعى لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة.

