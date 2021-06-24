موعد مواجهة الدنمارك ضد ويلز في دور الـ 16من اليورو

ستخوض الدنمارك مباراتها الأولى خارج ستاد باركن في كوبنهاجن في بطولة أوروبا 2020، ضد ويلز في دور الـ 16 يوم السبت المقبل.





لكنها رغم ذلك ستشعر بأجواء مألوفة في أمستردام، حيث لعب هناك الكثير من لاعبي المنتخب الوطني.





وتأثر منتخب الدنمارك طويلا باللاعبين البارزين في أياكس أمستردام، وتألق كثيرون من الدنمارك في العاصمة الهولندية مثل المهاجم السابق مايكل لاودروب ومورتن أولسن، كمدرب، والمهاجم الحالي كاسبر دولبرج.





وقال دولبرج للصحفيين: "ستاد رائع. في الظروف المعتادة يكون من الصعب اللعب فيه، لذا نعم أنا أتطلع حقا لخوض هذه المواجهة".





وتشعر الدنمارك بإنجاز كبير باللعب في الأدوار الإقصائية أمام ويلز بعد أسبوعين من سقوط كريستيان إريكسن، الذي بدأ مسيرته في أياكس، ومعاناته من أزمة قلبية في الجولة الافتتاحية أمام فنلندا.





وضمنت الدنمارك التأهل بعد الفوز 4-1 على روسيا وسط حماس هائل من المشجعين.





لكن مثل هذا الدعم قد لا يتكرر في أمستردام، لأن هناك أقل من ألفي تذكرة معروضة للبيع لمشجعي الدنمارك في هذه المباراة.





وقال دولبرج: "إنه يعني الكثير أن نملك هذا الدعم، ومن الرائع اللعب أمامهم لكن هذا لن يغير من خطة لعبنا، وما نفعله داخل أرض الملعب".





وستعتمد ويلز مرة أخرى على آرون رامزي وجاريث بيل لمحاولة صناعة الفارق أمام الدنمارك، إلى جانب الرميات الجانبية الطويلة من كونور روبرتس.





وسيغيب إيثان أمبادو لاعب ويلز بسبب الإيقاف بعد طرده خلال الخسارة 1-0 أمام إيطاليا في المجموعة الأولى.





ومن المرجح أن يعود المدرب روبرت بيدج إلى الاعتماد على 4 لاعبين في الخط الخلفي بعدما اعتمد على طريقة 3-4-3 أمام المنتخب الإيطالي.





وقال بيدج لموقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا): "يلمؤنا الطموح جميعا. نريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن".





وأكد: "ندرك أنه عندما نكون في يومنا، نستطيع أن نقدم مباراة قوية أمام أي فريق. نحن ندرك أنه في يومنا نستطيع أن نلحق الضرر بأي منافس".





ومن المنتظر أن يعتمد كاسبر يولماند مدرب الدنمارك مجددا على الجناح الشاب البالغ عمره 20 عاما ميكل دامسجارد، الذي افتتح التسجيل أمام روسيا، في مركز صانع اللعب بدلا من إريكسن.





لكن الفريق سيحتاج إلى عمل جماعي جديد من أجل التأهل.





وقال هيولماند: "لقد تابعنا ويلز وهو فريق قوي جدا... تنتظرنا مباراة متكافئة جدا".