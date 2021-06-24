برلماني يطالب بالترويج الدولي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية





وأضاف أن صادرات مصر تعد الأكبر ضمن خمس دول سجلت ارتفاعا إلى 2.484 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحالي 2021، مقابل 1.960 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الماضي، بنسبة زيادة 26.7% خلال عام طبقًا لاحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.



وطالب «عمار»، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للترويج الدولي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية الذي أطلقته وزارة قطاع الاعمال للمساهمة في الترويج الدولي من خلال اتحاد الغرف الافريقية، والغرفة الاسلامية التى تضم 77 دولة، واتحاد الغرف العربية وغرفه المشتركة فى القارات الخمس إلى جانب الغرف المشتركة فى العديد من الدول.



وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن هذه الخطوة تعد تجسيد عملي للشراكة الحكومية والقطاع الخاص فى كافة المجالات، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالإقتصاد وتنمية الصادرات،و إدراكًا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية كما سياسهم في تنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية بما سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.



وشدد «عمار»، على ضرورة استغلال مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية لسوق أفريقيا الواعد، وأيضًا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك والتى سترتفع مع انهاء اتفاقية التجارة الحرة الاوراسية هذا العام.

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تشهد منهجًا جديدا نحو الإصلاح والتغيير بكافة المجالات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، خاصة تشجيع المنتجات المصرية لتنافس في الأسواق العالمية، ليصبح الحلم حقيقة وبدأت بالفعل تغزو العالم، بهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، خلال الأعوام القليلة المقبلة.