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جامعة الفيوم: ٥٠٠٠ منحة تدريبية لطلاب الجامعة

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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صرح أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه قد تم التواصل مع مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة IBM العالمية لنظم المعلومات، بهدف توفير عدد من فرص التدريب والتأهيل لطلاب جامعة الفيوم، وذلك من خلال مشروع تدريب وتأهيل الشباب لمهارات المستقبل، والذي يهدف إلى توفير ١٠٠ ألف منحة تدريبية مجانية للشباب المصري، في أربع مسارات أساسية، هي: المجالات التكنولوجية المستجدة، والمهارات الأساسية المطلوبة لدى المؤسسات والشركات الكبرى، وريادة الأعمال ومهارات حل المشكلات.

ويقام هذا المشروع تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة.

وبناءً على ذلك تم تخصيص عدد ٥٠٠٠ منحة لطلاب جامعة الفيوم.

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