كفر الشيخ يفاجئ حرس الحدود بفوز درامي يقرب فاركو من الممتاز



نجح كفر الشيخ من أقتناص ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على حرس الحدود في عقر داره في المباراة التي كانت تقام على ملعب حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة التاسعة وعشرون وقبل الأخيرة من مجموعة بحري بالقسم الثاني بهدف مقابل لاشئ.



بدأت المبارة بمحاولات للسيطرة على ملعب المبارة من جانب لاعبي كلا الفريقين لكن نجح لاعبي حرس الحدود من فرض السيطرة على ملعب المباراة.



أول فرصة من لاعبي حرس الحدود في الدقيقة الثامنة من رمية تماس قام بتنفيذها خالد سامي بشكل قوي داخل منطقة الجزاء تصل إلى محمود عبده الذي يصوب كرة رأسية في المرمى ولكن ينجح حارس المرمى في أبعاد الكرة إلى ضربة ركنية.



فرصة جديدة عن طريق محمد رضا بعد أن قام بتنفيذ ركنية ركنية في الدقيقة 25 بشكل عرضي تصل إلى حامد الجابري الذي يستقبل الكرة برأسية لكن تعلو المرمى.



أشهر محمد عادل أول بطاقة صفراء بالمباراة في الدقيقة 37 من نصيب حامد خالد الجابري بعد تدخل قوي على لاعب كفر الشيخ.



لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.



نجح كفر الشيخ من خطف هدف التقدم في الدقيقة 50 عن طريق صلاح خطاب بعد أن أنفرد بمرمى علي فرج بعد مراوغة الدفاع ويضع الكرة في المرمى وتمر بين قدم علي فرج ليعلن عن تسجيل هدف التقدم



أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة 66 من نصيب صلاح خطاب بسبب تعمد إضاعه الوقت.



محاولة جديدة من لاعبي حرس الحدود من أجل تعديل النتيجة في الدقيقة 85 بعرضية من مصطفى صبحي تصل إلى مصطفى زيكو الذي يصوب كرة قوية تمر بجوار القائم.



مع أستمرار المحاولات على مرمى كفر الشيخ كاد أن يتعادل مصطفى زيكو بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق القائم.



وقام الدولي محمد عادل بقيادة المباراة تحكيميًا.



وبذلك النتيجة تراجع حرس الحدود إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 61 نقطة بينما كفر الشيخ في المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة.