وزير العدل يكشف التوجيهات الرئاسية لـ الوزارة بشأن المواطن (فيديو)

عرضت فضائية "TeN"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد افتتاح أعمال تطوير محكمة غرب الإسكندرية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة، وماكينات اصدار الشهادات القضائية، بحضور وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنهم تلقوا توجيهات رئاسية بتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من الوزارة، ويعملون على تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدا أن المواطن سيشعر بمزيد من التحسين في خدمات الوزارة الفترة المقبلة.



وأشار "مروان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنه تم افتتاح أعمال تطوير محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، معلقا: "سيكون هناك مزيدا من المشروعات والإنجازات الفترة المقبلة".

