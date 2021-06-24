53 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الهندسية





أعلن المجلس التصديري للصادرات الهندسية المصرية، ارتفاع صادرات القطاع حققت زيادة ملحوظة بنسبة 53% خلال الفترة " يناير - مايو"لتسجل 1.177 مليار دولار مقابل 770 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.





وكشف التقرير الشهرى الصادر عن المجلس اليوم الخميس، أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 72 % في مايو الماضي لتسجل 205.5 مليون دولار مقارنة ب`119.4 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.





وعلى صعيد السنة المالية، سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في ال 11 شهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2020/2019 بنسبة 25.4 حيث بلغت 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019.





وحول أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال ال 11 أشهر الأولي من العام المالي، قطاع" الأجهزة الكهربائية" والذي زاد بنسبة 2%، و قطاع "مكونات السيارات" والذي حقق زيادة بنحو 41% و "الكابلات" بنسبة 44% والأجهزة المنزلية بنسبة 46% ،كما ارتفعت صادرات "الصناعات الكهربائية والالكترونية" بنسبة 26%، وسائل النقل 31% و أدوات المائدة والمطبخ 49%.





وفيما يتعلقبأهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها فهي في أوروبا ( المملكة المتحدة- فرنسا- ألمانيا- إسبانيا- اليونان- إيطاليا)، وفي آسيا (السعودية- العراق- الأردن- الكويت- هونج كونج- لبنان)، وفي إفريقيا (الجزائر- المغرب- السودان- كينيا- تونس- توجو).





وعن الرؤية المستقبلية للصادرات الهندسية، توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن تواصل الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدما في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد بالنسبة للشركات المتوسطة.





وأكد أن الدولة تحاول علاج كافة العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وإيجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير، بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.





وأوضح أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجي، كما يقوم المجلس بدراسة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، سواء ارتفاع تكاليف الإنتاج أو المشكلات الجمركية وغيرها من العوائق وإرسال خطابات رسمية للجهات المسئولة ،للمساهمة في حلها.