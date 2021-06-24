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خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي ضربة قوية قبل مباراته المقبلة أمام مضيفه الأهلي المصري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي المصري بعد غد السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على ستاد السلام.

وتأكد غياب الثنائي محمد علي اليعقوبي وغيلان الشعلالي عن الترجي في مباراة السبت المقبل بسبب الإصابة.

ويعاني العيقوبي من الإصابة بفيروس كورونا، فيما يشتكي الشعلالي من إصابة عضلية.

ولم يسافر الثنائي مع بعثة الترجي التي غادرت تونس اليوم الخميس ليتأكد غيابهما عن المباراة.


الجدير بالذكر أن الترجي التونسي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس السبت الماضي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني.

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