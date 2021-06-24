Advertisements

الجيش اليمنى: إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثى فى تعز

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لجيش تعز إن "أفراد الجيش الوطني أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للمليشيا الحوثية في جبهة المطار القديم، غربي مدينة تعز".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، فيما لم تعلق جماعة الحوثي على الأمر، وسبق أن أسقطت قوات الجيش العديد من الطائرات الحوثية المفخخة والاستطلاعية في عدة جبهات.

يذكر أن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أعلن أمس، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة أنصار الله، في عملية استدراج نفذتها قواته في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ نحو 5 أشهر، شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقلاً عن القوات المسلحة اليمنية: أن الجيش والمقاومة الشعبية استدرجوا مجاميع من الحوثيين إلى كمين محكم في أحد الشعاب في جبهة صِرواح غرب مأرب، دارت على إثره معركة نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 17 من الجماعة وجرح آخرين".

أخبار تهمك

فوز فاركو وأبو قير والحمام والبلدية بالقسم الثاني

منذ ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي غاضب من تجاهل موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

05:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى