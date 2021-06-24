Advertisements

نساء الظل» لزينب الباز.. شهادة تكريم للمرأة المصرية

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
«

سلطت الكاتبة الصحفية زينب الباز، نائب مدير تحرير مجلة نصف الدنيا‏ الضوء على النساء الرائدات التي لم ينلن التقدير الكافي تاريخيا في كتابها نساء الظل الصادر عن مؤسسة رهف للنشر والتوزيع.



الكتاب يحمل في طياته زخما من الدلالات ويلفت الإنتباه إلى قضية المرأة عبر العصور ، التي طالما كانت وراء الكثير من جليل الأعمال دون أن تبدو في مقدمة المشهد .




يزخر الكتاب بصفحات لامعة من تاريخ المرأة على أرض بلدنا الطيبة، ربما يعرفها البعض، لكن قل من يمكنه أن يربط بينها بخيط يصل القديم بالحديث فالمعاصر ،ويضع يدنا الوقائع و التفاصيل على حقيقة المكانة الاستثنائية والدور الكبير الذي لعبته المرأة قبل أكثر من أربعة آلاف سنة في مصر القديمة و التي لم تبلغها أي امرأة في العالم قديمه و حديثه حتى عشرات السنوات الماضية .




نساء الظل يضم تشكيلة متنوعة من النساء المصريات اللاتي غيرن وجه التاريخ، بحسن إدارتهن وعلى رأسهم الملكة تيتي شري التي كانت مربية القادة والزعماء وملهمة حرب التحرير التي خاضتها مصر ضد الهكسوس كما كانت قائدة عسكرية ميدانية في حالة الملكة أحمس نفرتاري، ثم هي الفيلسوفة السكندرية المرموقة هيباتيا شهيدة معتقدها وفكرها، وهي ست الملك صاحبة الدور الخطير في أروقة الحكم في الدولة الفاطمية وصمام الأمان ضد نزق الحاكم بأمر الله .




كتاب نساء الظل يمنح القاريء رؤية شاملة للعصر الذي عاشت فيه كل منهن ، وسط تشابك خيوط ذلك العصر السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية ، حتى باتت كل بطلة من الكتاب رواية مكتملة الأركان ، بما تحمله تضاعيف حياتها، فضلا عن التنوع الكبير الذي حققته الكاتبة في اختيارها، ما بين نساء في سدة المناصب السياسية العليا، وأخريات في ساحات الفكر والثقافة، وفي الصحافة، و العمل الخيري و الانساني ، و في العمل الوطني و الأكاديمي ، و في مجال الطب و الطيران ، و غيرها ، ما يشي بتنوع و رحابة الفضاءات التي تواجدت فيها المرأة و التي لم تغادر مجالا دون أن تضع بصمتها عليه .




الكتاب يحمل ثماني عشرة ملحمة إنسانية ، ويعد مرجعا في تنمية وعي أجيال المستقبل بالدور الطليعي الذي لعبته المرأة على أرض الوطن والمستمر دون انقطاع منذ آلاف السنين.

أخبار تهمك

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي غاضب من تجاهل موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

فوز فاركو وأبو قير والحمام والبلدية بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

05:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى