مفاهيم خاطئة عن "كسوف الشمس".. صحح معلوماتك

هناك مفاهيم ومعتقدات شائعة حول كسوف الشمس يعتقد البعض بأنها صحيحة ولكن المفاهيم التي يعتقدونها كلها خاطئة ولا أساس لها من الصحة، ومن أبرز المعلومات الخاطئة التي عليكم تجنبها ما يلي:





أوضح خبراء الفلك، أن كسوف الشمس ليس له أي تأثيرات على المناخ أو الكون، وكل ما يقال أن كسوف الشمس هو نهاية العالم هو كلام ليس له أي أساس من الصحة وكلها خرافات.



