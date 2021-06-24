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مفاهيم خاطئة عن "كسوف الشمس".. صحح معلوماتك

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:30 م
كسوف الشمس- صورة أرشيفية
كسوف الشمس- صورة أرشيفية
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هناك مفاهيم ومعتقدات شائعة حول كسوف الشمس يعتقد البعض بأنها صحيحة ولكن المفاهيم التي يعتقدونها كلها خاطئة ولا أساس لها من الصحة، ومن أبرز المعلومات الخاطئة التي عليكم تجنبها ما يلي:

أوضح خبراء الفلك، أن كسوف الشمس ليس له أي تأثيرات على المناخ أو الكون، وكل ما يقال أن كسوف الشمس هو نهاية العالم هو كلام ليس له أي أساس من الصحة وكلها خرافات.

ويعتبر كسوف شمس ظاهرة فلكية يرصدها هواة الفلك ويتم الاستفادة منها في بعض الأشياء فقط، محذرا من يشاهدون هذه الظاهرة من النظر إلى الشمس في وقت الكسوف؛ حيث له الكثير من الأضرار والخطورة على العين.

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