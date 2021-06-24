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جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:29 م
جاريث بيل
جاريث بيل
ريهام عبد المحسن
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سخر الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني من مستقبل زميله وقائد الملكي السابق سيرجيو راموس الذي رحل عن صفوف الفريق في الصيف وذلك بعد فشله في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده مع الميرينجي.

وعن مستقبل راموس في الموسم المقبل، قال جاريث بيل مبتسما في تصريحات لوسائل الإعلام:"نعم أعرف أين سيلعب،في خط الدفاع".

وعما إذا كان مستعدًا للعمل مع أنشيلوتي عقب تجربته مع توتنهام، اختتم بيل تصريحات قائلا:"ليس لدي خيار آخر، فأنشيلوتي سيكون مدربًا لريال مدريد وأنا لاعب في الفريق".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بيل سينضم إلى الفريق لبدء الفترة التحضيرية قبل الموسم الجديد حتى يخضع لتقييم المدير الفني الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل تحديد مصيره.

ونوهت وسائل الإعلام أن متبقى موسم واحد على عقد بيل مع ريال مدريد وأن النجم الويلزي لا يرغب في الرحيل حتى نهاية عقده مع الملكي في ظل الراتب المرتفع الذي يحصل عليه.

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