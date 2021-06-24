Advertisements

إجماع دولي على إخراج المرتزقة من ليبيا (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تأكيد دولي جديد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، جاء في البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مع استمرار الحوار الوطني الشامل بين الليبيين.

 

أوصى المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة بضرورة العمل المستمر على سحب كافة المرتزقة والميليشيات، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة، وضمان التخصيص العادل والشفاف لموارد الدولة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

ودعا البيان الختامي الجميع إلى دعم التنفيذ الكامل للحل السياسي، فهل بات انسحاب المرتزقة من ليبيا قريبا؟.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز ليبيا فيديو

أخبار تهمك

نجم الأهلي غاضب من تجاهل موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فوز فاركو وأبو قير والحمام والبلدية بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"حظر السلاح" و"حل الميليشيات".. كيف حسمت مصر التدخل التركي في ليبيا؟

تركيا مستمرة في نقل الميليشيات إلى ليبيا (فيديو)

"التدخل التركي".. التحدي الأبرز أمام الليبيين (فيديو)

تركيا.. عقبة أمام استقرار ليبيا (فيديو)

تأكيد أممي على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا (فيديو)

أبو الغيط يطالب بضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

05:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى