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فيلم مش أنا مطلوب على جوجل وتساؤلات حول تفاصيل العرض

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:35 م
فيلم مش أنا
فيلم مش أنا
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فيلم مش أنا .. اعتاد نجوم الغناء منذ أزمنة طويلة على المشاركة في تقيم الأعمال الفنية بل والقيام بدور بطولتها، وعلى رأسهم عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وفوزي، وصولا لعمرو دياب وتامر حسني مؤخرا.

فيلم مش أنا

وأعلنت دور السينما المصرية بدء عرض  فيلم مش أنا للنجم تامر حسني أمس الأربعاء، لتزداد التساؤات حول تفاصيل هذا العمل الفني، ولاسيما بعد نجاح العديد من أعمال حسني السابقة.

أحداث فيلم مش أنا

وتدور أحداثه فيلم مش أنا في قالب كوميدي حول شخصية "حسن" الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، ما يضعه في العديد من المواقف المحرجة، خاصة أن كل من حوله يرفض أن يصدق حالته.

تامر حسني في فيلم مش أنا

ويشارك المطرب تامر حسني في فيلم مش أنا العديد من نجوم الفن المصري على رأسهم وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، وسوسن بدر، ومحمد عبدالرحمن.

ضيوف شرف فيلم مش أنا

ويظهر في فيلم مش أنا العديد من ضيوف الشرف بعدة مشاهد معدودة ضمن أحداث الفيلم، منهم الفنان إياد نصار، وصبري عبد المنعم، والفنان السعودي فايز المالكي.

دور عرض فيلم مش أنا

وكشفت مجموعة من دور السينما عن عرض فيلم مش أنا منها بندر المعادي، وسينما صن سيتي، وسينما بورتو كايرو، وسينما أمريكانا بلازا، وسينما بوينت 90، وسينما أركان، وسينما الزمالك، وسينما مارينا جاردنز مول، وسينما كايرو مول، وسينما جالكسي، وسينما أوديون، وسينما أمير، وسينما كوزموس، وسينما السراي مول، وسينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، وسينما سيتي مول، وسينما سيتي ستارز، وسينما الحرية، وسينما الماسة، وسينما جولدن ستارز VIP، وسينما نايل سيتي.

فيلم مش أنا عرض في هذه الدور

كما يعرض فيلم مش أنا في سينما سان ستيفانو مول، وسينما داندي مول، وسينما سيني بلكس جرين بلازا، وسينما الهرم، وسينما التحرير، وسينما داون تاون، وسينما ريو، وسينما دنيا المصرية بلازا، وسينما ستراند في إسكندرية، وسينما سيني كومفورت، وسينما الرحاب، وسينما ليدو، وسينما فوكس مول مصر، وسينما كايرو فيستفال، وسينما فيوتشر مول، وسينما جولف سيتي، وسينما سيني ماكس، وسينما ميامي، وسينما دنيا الإسماعيلية، وسينما ريفولي طنطا، وسينما الكروان بورسعيد.

فيلم مش أنا وعودة حلا شيحا

ويعتبر فيلم مش أنا من الأعمال الخفيفة، والتي تشهد عودة النجمة حلا شيحا إلى السينما بعد نحو 15 عامًا، حيث أن آخر أفلامها كان "كامل الأوصاف".

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