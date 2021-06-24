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عضو "إسكان النواب" يوضح الهدف من تطوير الريف المصرى

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بدء الحكومة استعراض الترتيبات النهائية للإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد بداية لتغيير حياة نحو 60 مليون مواطن على أرض مصر.

وأضاف"صالح" فى بيان له اليوم" أن استعراض رئيس الوزراء للترتيبات الخاصة للإطلاق الرسمي للمشروع يؤكد أنه أولوية رئيسية على أجندة الدولة المصرية.

وأوضح: أن الهدف من وراء المشروع القومي لتطوير الريف، هو الوقوف على القرى المحدد تطويرها من وراء المشروع، والنظر في المشاريع ذات الأولوية والتي ستكون في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتنمية المحلية، وتعزيز مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وبناء الانسان المصري، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل وبما يحول الريف المصري إلى كيان منتج وحضاري به كافة الخدمات.

وأشار"عضو مجلس النواب" إلى أن المشروع يليق بمصر وبإمكانياتها وقيادتها السياسية القوية التي تخطط للحاضر والمستقبل.

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