"محلية النواب" تناقش توفير الاعتمادات المالية لشراء أرض محلج ديرب نجم بالشرقية

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الخميس، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



من جانبه، استعرض النائب عبد الباقي تركيا، طلب الإحاطة المتقدم به بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أرض محلج مدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، والمدرجة ضمن أصول قطاع الأعمال العام والمملوكة للبنك الأهلي – بنك مصر، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.



ومن جانبه، علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية قائلا: "هناك أولويات بالمحافظة تتمثل فى مشروعات قومية لخدمة المواطنين، وهذه الأرض تتطلب توفير 300 مليون جنيه، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير عواصم المدن، تم حصر الأراضى جميعها ورفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن الأراضى غير المستغلة وفى نفس الوقت الحاجة إليها فى مشروعات وفى هذه الحالة لن يكلف هذا الأمر المحافظة شيئا.



وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعظيم الاستفادة من هذه الأراضى بما يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة فى نفس الوقت.

