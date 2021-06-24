الصحة تكشف حقيقة الحصول على جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم (فيديو)

قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر تجاوزت قمة المنحنى الوبائي للموجة الثالثة وهذا يرجع إلى وعي المواطنين والإقبال المتزايد على التطعيم، مؤكدًا أن حصول الدولة على العديد من اللقاحات ساعد بقوة في خفض أعداد المصابين بالفيروس.



وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية"دي ام سي" اليوم الخميس أنه على مدار الساعة يتم رصد الموقف الوبائي عمليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للقادمين بالدخول للبلاد بدون إجراء المسحة بشرط الحصول على الجرعتين من التطعيم ومرور14 يومًا على الحصول على الجرعة الثانية.



وأشار إلى أن القادمين من دول بها سلالات متحورة من فيروس كورونا سيخضعون لإجراءات أكثر دقة، موضحًا أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم كجرعة تنشيطية هي مجرد تكهنات ولكن وزارة الصحة ملتزمة بما تقره منظمة الصحة العالمية أو المنظمات الطبية العالمية فيما يخص جرعات اللقاحات سواء جرعتين أو جرعة واحدة.



وأكد أن مصر تستخدم لقاحات معتمدة من الجهات العالمية، لافتًا إلى أن البدء في تصنيع لقاح سينوفاك الصيني هو أحد نجاحات الدولة المصرية في إدارة أزمة كورونا وذلك بتوطين تكنولوجيا اللقاحات في مصانع فاكسيرا وتم البدء في مراحل الإنتاج ومع نهاية الشهر الحالي سيتم الحصول على أولى كميات الإنتاج استعدادًا لإنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني.

