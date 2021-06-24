قنصل الصين بالإسكندرية: صدرنا أكثر من ٤٠٠ مليون جرعة من اللقاحات

قالت قنصل عام الصين بالإسكندرية، جياو لي يانغ، إن الصين تبرعت وصدرت أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات الجاهزة لمواجهة وباء كورونا والمواد الخام للقاحات إلى أكثر من 90 دولة، معظمها دول مبادرة الحزام والطريق.



وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقد بمقر القنصلية العامة الصينية، بحضور فكري عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، أن مصر والصين اتحدتا وساعدتا بعضهما البعض في مكافحة الوباء، مع تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات لإحراز تقدم جديد.



وتابعت "يانغ":أصبحت مصر الدولة الأولى في إفريقيا التي تتعاون مع الصين في إنتاج اللقاحات محليا، ويسعدنا أن نرى الأصدقاء المصريين وقد تم تطعيمهم باللقاح الصيني منذ بداية هذا العام، ونأمل أن تجلب اللقاحات الصينية لمصر وللعالم المزيد من الثقة والأمل في مكافحة الوباء.





وأشارت إلى أنه بحلول منتصف يونيو الجاري، قدمت الصين أكثر من 290 مليار قناع و3.5 مليار بدلة واقية و4.5 مليار اختبار PCR للعالم، وساعدت العديد من البلدان في بناء مختبرات اختبار.