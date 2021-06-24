محافظ الإسكندرية: قمنا بحل جزء كبير من مشاكل الشهر العقاري (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم حل جزء كبير من مشاكل الشهر العقاري في المحافظة والتي سبق وأن تم مناقشتها مع وزير العدل منذ فترة.



وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنه لم يتبق إلا مشاكل بسيطة جدا لم تحل، معلقا: "كل اللي يهمنا نخدم المواطن السكندري"، لافتا إلى أن هناك تخطيط بين وزارات العدل والتخطيط والاتصالات لتقديم الخدمة التكنولوجية الجيدة للمواطن.



وأضاف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنهم يوفرون خدمة إمكانية عمل توكيل بالشهر العقاري عن طريق التليفون، والمواطن عليه فقط التوجه لاستلامه من مكتب الشر العقاري بالبطاقة الشخصية.



