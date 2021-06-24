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الهند تسجل أول وفاة بسلالة "دلتا بلس" من فيروس كورونا

الخميس 24/يونيو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
ا ش ا
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 سجلت الهند اليوم الخميس، أول حالة وفاة لشخص جراء الإصابة بسلالة "دلتا بلس" من فيروس كورونا فى ولاية ماديا براديش.

ونقلت صحيفة إنديان إكسبرس الهندية عن تصريح وزير الدولة الهندي فيشفاس سارانج، للصحفيين، قوله "ظهرت خمس حالات من سلالة دلتا بلس المتحورة حتى الآن في الولاية؛ توفي منهم مريض واحد وتعمل الدولة على وضع خطة لمعالجة الوضع ".

وأضاف سارانج أن أربعة من الخمسة أشخاص الذين ثبتت إصابتهم بسلالة دلتا بلس المتحورة تلقوا اللقاح وهم الآن يتمتعون بصحة جيدة، ومع ذلك، فإن المريض الذي لم يحصل على تطعيم توفي جراء الإصابة بالفيروس، موضحا أن هذا هو السبب في أننا ندعو الجميع إلى الحصول على التطعيم.

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