فاطمة الزهراء العروسي أحيت ليالي الاسماعيلية السينمائي









أقيم على هامش فعاليات الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي اختتمت فعالياته مساء الثلاثاء الماضي حفل غنائي للمطربة الكبيره المغربية فاطمة الزهراء العروسي.













جاء ذلك عقب فعاليات حفل ختام و توزيع جوائز المهرجان على شاطئ قناة السويس وسط حضور كبير من صناع السينما و مجموعة من كبار النقاد والصحفيين.

















يذكر أن فاطمة الزهراء العروسي أو "زهرة الطرب" كما لقبها معجبوها، فنانة مغربية بدأت تغني منذ أن كانت في السادسة من عمرها روائع كبار الفنانين كـأسمهان، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، ليلى مراد، فيروز، وغيرهم. وبتشجيع ممن كانت تتاح لهم الفرصة للاستماع لها، بدأت شيئا فشيئا بتطوير أدائها وصقل موهبتها، بأداء ألوان غنائية مختلفة من الموسيقى الأندلسية، الكلاسيكية العربية و الأغاني الغربية.













أول ألبوم في رصيدها كان مختلفا عما كان يتداول على الساحة الفنية. ففيه أدت فاطمة الزهراء مقاطع موسيقية أندلسية مع أركسترا فلهارموني بقيادة عبد السلام خشان، قائد الأركسترا الملكي في تلك الفترة، في طرح جديد لتلك الموسيقى العتيقة. كما كان للموسيقى الأندلسية التقليدية حضها، فقد كان لفاطمة الزهراء العديد من الحفلات أدت فيهم هذا اللون مع أشهر الفرق الموسيقية المغربية، مما مكنها من الحصول على جائزة "الرباب الذهبي" الشرفية.

















وفي نفس هذا السياق، لفاطمة الزهراء تجربة تلفزيونية على القناة الثانية المغربية من خلال برنامج يعنى بالموسيقى الأندلسية كانت قدمته في رمضان عام 2008. أصدرت فاطمة الزهراء ألبوما ثانيا بعنوان "لحظة غضب" سجلته في مدينة القاهرة، وجمعت فيه ما بين أغاني باللهجة المغربية والمصرية. وقد تم الترويج لهذا الألبوم من خلال برامج تلفزيونية موسيقية مختلفة ومهرجانات وطنية ودولية معروفة.

















نتج عن حبها للموسيقى العربية الكلاسيكية ألبوم ثالث بعنوان "الخالدات"، أدت من خلاله أجمل أغاني العصر الذهبي للموسيقى العربية. كما كان لها عدة حفلات ناجحة أحيتها برفقة عازفة البيانو الفيتنامية "تران مينه يونغ". في مناسبات عدة، كانت فاطمة الزهراء سفيرة الغناء المغربي، من خلال العروض التي أحيتها في عدة دول كـإسبانيا، السنغال، مصر، ليبيا، تونس، بلجيكا وفرنسا أين قدمت حفلين في معهد العالم العربي بباريس.

















لفاطمة الزهراء كذلك أغنيت سجلتها مؤخرا بعنوان "نداء القلب" التي غنت فيها مأساة الأطفال اليتامى المتخلى عنهم. هذه الأغنية اختيرت من الجمعية المغربية لرعاية الطفولة كأغنيتها الرسمية. كما غنت فاطمة في العديد من المناسبات تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، مثبتا إحساسها العالي وروحها التضامنية.













لفاطمة الزهراء أيضا تجربة في التمثيل، أدت بموجبها الدور الأول في سلسلة هزلية عرضت في شهر رمضان عام 2008 في القناة الثانية المغربية. كرمت فاطمة الزهراء في العديد من المناسبات كاليوم العالمي والوطني للمرأة، كما كرمت من جمعية محبي الموسيقى (ميلومان) المغربية و في فعاليات مهرجان "خميس التراث".