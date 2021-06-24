تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط









أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة.





وأوضح بيان صادر من الهيئة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19094 طنا تشمل: 885 طن رمل و 1584 طن صاج و 10500 طن يوريا و 3125 طن فوسفات و 3000 طن صويا، مضيفا أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 24848 طن تشمل: 1193 طن خشب زان و 2600 طن كلوريد ايثلين و 2457 طن كمر حديد و 1598 طن خرده و 17000 طن حبيبات حرق أفران صب.





وأشار البيان إلى أنه بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و بطاطا و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (بصل و ثوم، وكراويه ،وريحان و فول ) و فواكه ( برتقال، وعنب، و بلح، و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وإنجلترا وأمريكا وأسبانيا وألمانيا ومالطا وهولندا والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة .





ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 39 ألفا و399 طنا، موضحا أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 21775 طنا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4393 شاحنة.



