السبت المقبل بدء فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن بعد غدا السبت سوف تبدأ مديرية الطب البيطرى في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بمدن وقرى محافظة قنا، يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على منع انتشار الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.





وأوضح محافظ قنا أن الحملة تستهدف تحصين 80% من رؤوس الماشية الموجودة لدى صغار المربين، داعيا المواطنين إلى ضرورة تقديم حيواناتهم للتحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وحمايةً لهم من الأمراض الوبائية، مؤكدا أنه تم توفير جرعات كافية من اللقاحات،وكذلك توفير المهمات والأدوات اللازمة لإجراء التحصينات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة.





من جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بعقد عدة ندوات إرشادية وتوعوية لمربى الماشية بشأن أعراض أمراض الحمى القلاعية،وحمى الوادى المتصدع وطرق علاجها، وذلك بهدف حث المواطنين على تقديم حيواناتهم لفرق الأطباء حتى يتسنى لهم تحصينها، مضيفا أنه يتم تسجيل بيانات الحيوانات التى يتم تحصينها لإنشاء قاعدة بيانات بها، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل علي مدار الـ24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوي والرد عليها.