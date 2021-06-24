مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

انتهت مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا، وبدأت مرحلة مواجهات دور الستة عشر (خروج المغلوب)، والتي ستشهد مباريات من العيار الثقيل.





وتبدأ مباريات الدور ثمن النهائي، السبت المقبل، بمواجهتي (ويلز - الدانمارك) و(إيطاليا - النمسا).





وفيما يلي نستعرض المواجهات الكاملة لثمن نهائي يورو 2020.





السبت 26 يونيو/حزيران 2021





(ويلز - الدانمارك) - (إيطاليا - النمسا)





الأحد 27 يونيو/حزيران 2021





(هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال)





الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021





(كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا)





الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021





(إنجلترا - ألمانيا) - (السويد - أوكرانيا)



