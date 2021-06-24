حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقة المفاوضات بين نادي بيراميدز والدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.





حيث أكد المصدر، أن المفاوضات بين بيراميدز وفرجاني ساسي جاءت في يناير الماضي على هامش مفاوضات الزمالك مع محمود وادي مهاجم بيراميدز.





وتابع المصدر، أن نادي بيراميدز طلب وقتها التعاقد مع فرجاني في صفقة تبادلية، يتم الاستغناء فيها عن خدمات محمود وادي.





وأشار المصدر، أن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز وقتها تواصل مع فرجاني ساسي لكن الأخير طلب الحصول على مليوني و٦٠٠ ألف يورو صافي من الضرائب في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض من قبل مسؤولي الفريق السماوي.





وأوضح المصدر، أن المفاوضات بين بيراميدز وفرجاني تجددت في الأيام الماضية بعد مماطلة نادي الدحيل القطري في التعاقد معه.



