عبد العاطى: مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان





حيث إلتقي "عبد العاطي" في جلسات محادثات بـ "جيمس واني" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي،و "توت قادكوث" مستشار رئيس الجمهورية،و" برنابا ماريال وزير الشئون الرئاسية.



وأكد "عبد العاطي" أنه تم مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، ورغبة الجانب الجنوب سوداني في الإستفادة من خبرات مصر في مجال الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جنوب السودان، والتباحث حول عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة، وتنظيم معرض المنتجات المصرية والمزمع عقده في جنوب السودان خلال شهر يوليو المقبل، وانعكاس ذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.



وأضاف وزير الري المصري أنه تم مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حاليًا لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.



وإستعرض "عبد العاطي" مع كبار مسؤولي دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على إستكمال المفاوضات للوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيرًا في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بـ التعنت الواضح من الجانب الأثيوبي.



عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق له والسفير محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان، والقنصل أحمد بكري، عددًا من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، وذلك في رابع أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة.