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أرباح مجموعة تداول السعودية تقفز 226.5% خلال عام 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حققت مجموعة تداول السعودية أداء مالي جيد خلال عام 2020 على مستوى جميع المؤشرات، على الرغم من التحديات الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19، لتسجل زيادة ملحوظة بالأرباح والإيرادات مقارنة مع العام السابق.

 

وقفز الربح السنوي لمجموعة تداول السعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للتقرير السنوي الصادر اليوم الخميس، بنسبة 226.5% خلال 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 347.23 مليون ريال عن العام السابق.

 

وبلغ الربح السنوي لمجموعة تداول السعودية 500.52 مليون ريال بعد الزكاة في العام الماضي، مقارنة مع 153.29 مليون ريال في العام 2019.

 

وبالنسبة للأرباح قبل الزكاة، ارتفع الربح السنوي لمجموعة تداول السعودية بنسبة تزيد عن 281% خلال 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 430.79 مليون ريال عن العام السابق.

 

وبلغ الربح السنوي لمجموعة تداول السعودية 584.08 مليون ريال قبل الزكاة في العام الماضي، مقارنة مع 153.29 مليون ريال في العام 2019.

 

وارتفعت الأرباح، بعد الزكاة، خلال عام 2020 بنسبة 237.76% عن أرباح عام 2018، وبنسبة 244.47% عن عام 2017.

 

وبلغت أرباح عام 2018 نحو 148.19 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 145.3 مليون ريال في العام السابق.

 

وارتفعت أرباح التشغيل للمجموعة بنسبة 1190.9% خلال عام 2020 على أساس سنوي، إلى 542.9 مليون ريال، مقابل 42.06 مليون ريال في العام السابق.

 

يذكر أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" تحولت إلى مجموعة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية تضم تحت مظلتها 4 شركات تابعة؛ وهي: شركة تداول السعودية كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، وشركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية المبتكرة.

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