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8 آلاف كيلو متر إجمالي المشروع القومي للطرق خلال 7 سنوات (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، عن جهود الدولة في ملف الطرق والكباري خلال 7 سنوات، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للطرق وصل إلى 8 آلاف كيلو متر.

وقال "عقيل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية"دي ام سي" اليوم الخميس إنه لا يمكن تحقيق خطة التنمية سواء الصناعية أو الزراعية بدون وجود شبكة الطرق.

وأضاف أن مصر على مدار تاريخها قامت بتدشين من 22 إلى 23 طريق، وخلال 8 سنوات قامت بتدشين 30% من كل شبكة الطرق التي قامت بها، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وأغلب المدن الجديدة لديها شبكة طرق جديدة.

وأشار إلى أنه تم تطوير 5 آلاف كيلو متر من الطرق التي تم إعادة تأهيلها، بالإضافة إلى بناء أكثر من 250 كوبري في المشروع القومي للطرق على السكك الحديدية أو النيل، حيث تصل التقديرات الفنية لهذا المشروع إلى 350 مليار جنيه.

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الكلمات المفتاحية

خطه التنميه انجازات السبع سنوات المشروع القومي للطرق

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