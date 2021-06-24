"الصحة العالمية" تصدر بيانا خطيرا بشأن الحوامل وفيروس كورونا

وحش كورونا التهم العديد من الأشخاص طيلة العامين الماضيين فلم يترك بلدة في هذا العالم الكبير إلا ودخل وانتهك حرماتها بل وحصد الأرواح وكأنه شيئا لا يمكن وقفه، ومن ثم أصبحت عيون العالم على هذا الوباء.





وما أن بدأت جائحة كورونا في التفشي إلا وبدأ العالم أجمع في جمع عدته ومن ثم البقاء داخل المعامل فقط من أجل التوصل إلى لقاح فعال يقلل عدد ضحايا الإصابة بهذا الوباء اللعين ومن هنا فقد توصل بعض العلماء إلى عدد من اللقاحات.





ونلاحظ أنه خلال الآونة الماضية فإن هناك فئات بعينها كانت تحت مايكرسكوب كورونا وتستهدفها وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الحوامل، لذا حرصت كافة الدول على تطعيم هذه الفئات على وجه الخصوص لما يمكن من تدهور حالتهم الصحية بسرعة كبيرة حال إصابتهم بالمرض.





بيان خطير من الصحة العالمية

وفي سياق متصل، أصبحت منظمة الصحة العالمية تصدر بيانات مهمة للغاية لتفيد العالم بكل ما هو جديد عن هذا الفيروس اللعين، حيث كشفت الدكتور رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فعالية اللقاحات ضد الوصول للحالات الحرجة أو الوفاة فعالة بنسبة 100%.





بالإضافة إلى ما سبق، فكانت قد أوضحت أيضا مديرة إدارة البرامج بأن هناك نسبة 5% من الملقحين يصابون بالالتهابات، ولكنها بالنسبة لعدد متلقي اللقاح فهي نسبة بسيطة جدا، حيث أن هذه التصريحات بالكامل كانت قد جاءت خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط.





الحوامل وفيروس كورونا المستجد

ولم تغفل "الحجة" عن الحديث بخصوص الحوامل وما يصابون به من فيروس كورونا وأن هناك العديد من الدراسات التي أشارات إلى أنهن الفئات الأكثر خطرا المعرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأردفت مديرة البرامج في منظمة الصحة العالمية بأن إصابة الحامل بفيروس كورونا المستجد من الممكن أن يعرضها إلى الإجهاض في حالة الإصابة بالفيروس، ومع ذلك فإن هناك بصيص من الأمل، حيث يوجد لقاحان فقط آمنين للنساء الحوامل وهم "فايزر ومودرنا".





الأطفال وكورونا

وخلال الحديث المهم لـ "الحجة"، فكانت قد شددت على أنه حتى الآن لم تقم أي شركة بالتقديم رسميا لمنظمة الصحة العالمية للترخيص لتطعيم الأطفال، مشيرة إلى أن ترخيص بعض اللقاحات من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لتلقيح الأطفال من سن 12 عاما.