كاتبة: الكثير من الآباء يقومون بدور الأب والأم في وقت واحد ولا يكرمون

قالت الكاتبة شيماء علي، إنها قامت بكتابة كتاب يحمل اسم والدها "بابا علي"، وهذا الكتاب لاقى استحسان كبير من القراء، خاصة أنه من الكتب القليلة التي تتكلم عن الأب، وليس الأم مثل الكثير من الكتب، معقبة: "مع احترامي للأم، بس في أباء كتير بتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت".



وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها كتبت مجموعة قصصية تحمل اسم "آدم وحياة" تخاطب الأطفال من 6 لـ12 سنة، وبعد ذلك قامت بكتابة قصص درامية وواقعية.



وأضافت أن الكثير من الآباء تعمل بجد وتقوم بدور الاب والأم في وقت واحد، ولا تكرم، معقبة: "مفيش حد بيسال فيهم او يكرمهم".



