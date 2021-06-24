Advertisements

كاتبة: الكثير من الآباء يقومون بدور الأب والأم في وقت واحد ولا يكرمون

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الكاتبة شيماء علي، إنها قامت بكتابة كتاب يحمل اسم والدها "بابا علي"، وهذا الكتاب لاقى استحسان كبير من القراء، خاصة أنه من الكتب القليلة التي تتكلم عن الأب، وليس الأم مثل الكثير من الكتب، معقبة: "مع احترامي للأم، بس في أباء كتير بتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت".

وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها كتبت مجموعة قصصية تحمل اسم "آدم وحياة" تخاطب الأطفال من 6 لـ12 سنة، وبعد ذلك قامت بكتابة قصص درامية وواقعية.

وأضافت أن الكثير من الآباء تعمل بجد وتقوم بدور الاب والأم في وقت واحد، ولا تكرم، معقبة: "مفيش حد بيسال فيهم او يكرمهم".

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الترجي

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يشارك باجتماع الاتحاد الأفريقي لتبادل معلومات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

07:00 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى