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إسبانيا تسمح للجماهير بالحضور في الموسم القادم

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:29 م
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
وكالات
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قررت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس السماح للجماهير بالحضور في مدرجات جميع استادات كرة القدم بداية من الموسم الجديد بنفس الأعداد التي كانت عليها قبل جائحة كورونا.

وذكرت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس بعد اجتماع الحكومة الإسبانية اليوم ، والذي اتخذ فيه هذا القرار ، : "نعود إلى الوضع الطبيبي فيما يتعلق بالمشجعين في الملاعب بمباريات كرة القدم والسلة".

ورغم هذا ، وطبقا للقرار ، يحق لكل منطقة في إسبانيا اتخاذ القرارات بشأن الحد من عدد الحضور الجماهيري أو فرض متطلبات أمنية وصحية معينة طبقا للوضع في كل منطقة.

وخلال المرحلتين الأخيرتين من الموسم الماضي للدوري الإسباني ، عاد المشجعون إلى بعض الاستادات في المناطق التي شهدت معدلات إصابة طفيفة بفيروس "كورونا" المستجد.

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