الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي في مطار القاهرة

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على استقبال بعثة الترجي التونسي فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.





وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي قبل نحو ساعة من وصول البعثة التي وصلت بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات ونصف.





ويحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي المصري بعد غد السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على ستاد السلام.





الجدير بالذكر أن الترجي التونسي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس السبت الماضي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني.