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معين الشعباني يفرض حظرًا إعلاميا على لاعبي الترجي

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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فرض معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي حظرًا إعلاميا على فريقه فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة مضيفه الأهلي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي المصري بعد غد السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على ستاد السلام.

ورفض المدير الفني للترجي إجراء لاعبيه أي أحاديث تلفزيونية أو تصريحات تلفزيونية فور وصول البعثة إلى مطار القاهرة الدولي.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على استقبال بعثة الترجي التونسي في مطار القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر أن الترجي التونسي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس السبت الماضي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا معين الشعباني يفرض حظرًا إعلاميا

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