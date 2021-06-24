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رئيس الوزراء الإثيوبي يشارك باجتماع الاتحاد الأفريقي لتبادل معلومات سد النهضة
الخميس 24/يونيو/2021 - 07:33 م
مارينا بشارة
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه شارك اليوم الخميس 24 يونيو في اجتماع الاتحاد الأفريقي الخاص بمشاركة المعلومات حول سد النهضة.
وكتب آبي أحمد عبر حسابه على تويتر " لقد حضرت جلسة اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي اليوم بشأن تبادل المعلومات بشأن سد النهضة الذي قدمه الرئيس رئيس الاتحاد الأفريقي.. وقال الرئيس إنه سيقدم تقريرًا كاملًا إلى المكتب في الوقت المناسب وستؤجل المناقشة إلى تاريخ لاحق".
وتابع أن رئيس الاتحاد الأفريقي أبلغ آبي أحمد أن حل القضايا الأفريقية لا تزال تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وأنه يتعين على الأطراف مواصلة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكتب آبي أحمد عبر حسابه على تويتر " لقد حضرت جلسة اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي اليوم بشأن تبادل المعلومات بشأن سد النهضة الذي قدمه الرئيس رئيس الاتحاد الأفريقي.. وقال الرئيس إنه سيقدم تقريرًا كاملًا إلى المكتب في الوقت المناسب وستؤجل المناقشة إلى تاريخ لاحق".
وتابع أن رئيس الاتحاد الأفريقي أبلغ آبي أحمد أن حل القضايا الأفريقية لا تزال تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وأنه يتعين على الأطراف مواصلة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
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