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شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس نهاية الأسبوع

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 25 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متوقعة.

شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس نهاية الأسبوع
شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس نهاية الأسبوع

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