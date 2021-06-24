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شديد الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس نهاية الأسبوع
الخميس 24/يونيو/2021 - 07:37 م
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 25 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت التوقعات كالآتي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متوقعة.
وجاءت التوقعات كالآتي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متوقعة.
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