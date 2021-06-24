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خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأنباء التي ترددت بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الري لمصر والسودان وإثيوبيا، هي أنباء غير مؤكدة خاصة أنه لم يعلن أي من الدول الثلاث عن انعقاد مثل هذا الاجتماع.

وأضاف "شراقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي يتواجد حاليًا في جنوب السودان في زيارة منذ يوم 21 يونيو الجاري ومن المفترض أن تنتهي غدًا الجمعة.

وأشار إلى أن مصر قامت بتصعيد القضية لمناقشتها في مجلس الأمن، موضحًا أنه من المقرر أن يتم مناقشة هذه القضية الأسبوع المقبل خاصة بعد أن انتظرت عام كامل في مفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي دون الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني.

وتابع "الدراسات العلمية لسد النهضة تشير إلى احتمالية كبيرة لانهيار السد، ولكن لا يجب أن نترك الأمور في انتظار انهيار السد، ويجب أن نواصل التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم خاصة أن إثيوبيا فيها أكبر فالق وهذا يسبب مخاطر كبيرة للمشروعات المائية خاصة أن النظام المطري فيها شديد ويسقط على قمم الجبال".


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