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تفاصيل لقاء النائب العام مع نظيره الفرنسي

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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التقى « المستشار حمادة الصاوي النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» -وفي رفقته « سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا»- «النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس السيدة كاثرين شمبرينو» وفي صحبتها «النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس»، و«مديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة»، وذلك بمقر مكتبها بـ(قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية).

حيث تبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

وأبدى «السيد المستشار النائب العام» تقديره لهذا التعاون بين «النيابة العامة المصرية» و«سلطة التحقيق القضائية الفرنسية» في مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس، حيث أشار سيادته إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما. 

كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في «النيابة العامة» في ضوء قرار «السيد رئيس الجمهورية» ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.

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