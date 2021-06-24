بالتعاون مع وزارة البيئة.. قنصلية فرنسا بالإسكندرية تحتفل بمبادرة "شارع فؤاد خالي من البلاستيك"

ووجهت قنصل فرنسا بالإسكندرية "جانينا إيريرا"الشكر إلى أصحاب متاجر شارع فؤاد لمقاطعتهم استخدام الأكياس البلاستيك، بالتعاون مع شركة سيجما، وأنها تناشد المجتمع المدني مشاركتهم في العديد من المبادرات، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون والمجتمع الفرنسي يضع ملف البيئة في أولى الاهتمامات، وأن هناك تعاون مع مصر في حماية البيئة.





وأضافت أن الشباب لديهم دور كبير للعمل في المبادرات، وذكرت إن التنمية الخضراء تؤدي إلى التنمية المستدامة ورفع الوعي.





فيما قالت الدكتورة يسرا عبد العزيز ممثل عن وزارة البيئة إن الوزارة اهتمت بهذه المبادرة وقدمت لها كافة الدعم، وإن الوزارة تعمل مع منظمات غير حكومية ودولية في مجال البيئة، وإن الوزارة تعمل تحت طائلة القانون الجديد ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، الذي يعمل على حد من المخلفات البلاستيكية، على عكس القانون القديم، وأضافت أن تلك المبادرة تحافظ على الأجيال القادمة.



فيما تحدث أحمد ياسين مسؤول منظمة بانلاستيك أن هناك تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والجانب الدبلوماسي في تنفيذ مبادرة شارع فؤاد خالي من البلاستيك، وأن أصحاب المحلات كانوا هم أبطال المبادرة، خاصة أن هذا كان يعد تحدي كبير، لأن المجتمع المصري تعود على استخدام البلاستيك.



وأشار إلى أن اختيار مدينة الإسكندرية باعتبارها سادس دولة على مستوى إفريقيا من حيث العدد، وتم اختيار شارع فؤاد، لأنه شارع تراثي، غير أن الإسكندرية مدينة ملهمة، وأنهم لا يريدون تراث بلاستيك، أنما ترك تراث عريق، خاصة أن البلاستيك لا يتحلل وأنه هذا يسبب في تلوث كبير، ولكن في ذات الوقت البداية تعد مبشرة.



ذكر أنه سيكون هناك مساعدات لدعم المبادرة، وسيتم الدخول في مرحلة ثالثة لشارع فؤاد بوضع ملصق على المحلات، لتحولها إلى محلات خضراء وصديقة للبيئة.



























احتفلت مساء اليوم الخميس قنصلية فرنسا بالإسكندرية بنجاح إطلاق مبادرة"شارع فؤاد خالي من البلاستيك" ضمن مبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة بنسختها الثانية بمساعدة وزارة البيئة، بنك القاهرة، ومنظمة "banlastic".