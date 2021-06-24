تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على عامل لزراعته البانجو المخدر بالغربية.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية مفادها قيام عامل، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية بزراعة نبات القنب الهندي المخدر، البانجو بالأرض الزراعية خاصته بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبإستهداف الأرض المشار إليها تبين زراعته مساحة نصف فدان لنبات القنب الهندى المخدر، البانجو محاط بأشجار الموز ونبات الذرة، وبمواجهته إعترف بزراعته المواد المخدرة المشار إليها بقصد الإتجار.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.