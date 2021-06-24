"حقوق النواب": اللجنة ستعرض تقرير بنتائج متابعة مبادرة حياة كريمة خلال أيام



وأوضح "رضوان"، أن التقرير الذي سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، سيتضمن عدد من التوصيات والملاحظات، التي دونها اعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة، مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة انجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق إنسان المواطنين.



ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وزميلي اللجنه النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور وعبد النعيم حامد والنائب آيات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس.



قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب: إن اللجنة ستعرض 3 تقارير علي الجلسة العامة، خلال الايام المقبلة، تتعلق بنتائج زياراتها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج، وزيارة سجن المرج.