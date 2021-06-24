شاهد.. نجل عمرو اديب ولميس الحديدي يخضع لعملية جراحية.. التفاصيل













ونشر خالد عمرو أديب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة له من داخل المستشفى بعد جراحة أجراها.

وكتب خالد عمرو أديب على الصورة : “عملية استئصال زائدة.. تقييم 0/10 مرشحهاش لحد”، وتفاعل معه عدد كبير من أصدقائه وأصدقاء والديه من خلال التعليقات متمنين له الشفاء العاجل.









ومن ناحيه اخرى كانت الاعلامية لميس الحديدي، علقت على "اللوك " الجديد الذي ظهر به الفنان الكبير هاني شاكر محدثًا جدلًا على السوشيال ميديا.





خضع خالد عمرو أديب نجل الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي، لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"،،: لوك جديد لاغنية جديدة، أنا الصراحة ماعرفتوش وطلع "لوك" لاغنية جديدة.. إستمرار للتجديد".













وأتمت مازحة ": "الصورة كانت غريبة وجديدة " لوك " لاغنية جديدة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي... إزاي أمير الرومانسية والكلاسيكية يقدر يغير شكله بالشكل ده ويظهر كده ؟ "بايب " وهو غير مدخن أصلًا ".









وطرح المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية أغنية جديدة بعنوان "لو سمحتوا"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها على شكل فيديو كليب، من إخراج نضال هاني.









وظهر المطرب هاني شاكر بلوك جديد، في صورة البوستر المروج لألبومه ، وحصل على كثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها عن اللوك الجديد الذى ظهر به وارتدي ملابس كلاسيكية و"قبعة"، وعلق معظم جمهورة قائلا: "أمير الغناء العربي".